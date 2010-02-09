Поставить бесплатную прививку от гепатита В в городе Н. Тагил можно до конца месяца

Теперь предельный срок – 1-е марта. Тем не менее, медики советуют тагильчанам поторопиться. Напомню, в Нижний Тагил поступили 26 тысяч доз бесплатной вакцины от гепатита В. Ими может привиться только каждый 5-й из подлежащих иммунизации, рассказала нам зам.начальника нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Ольга Котова. Иммунизация от гепатита В в рамках нацпроекта «Здоровье» стартовала в Нижнем Тагиле 1-го февраля. За неделю первую прививку от гепатита В поставили 2778 тагильчан. Лучше всего, по словам Ольги Котовой, поработали поликлиники 4-й городской и демидовской больниц, которые за неделю привили около 20-ти процентов от плана. А вот ниже всего активность на Вагонке. Там бесплатные прививки от гепатита В поставили только 256 человек при плане на район – в 12 тысяч. Напомню, чтобы защитить себя от гепатита В необходимо поставить 3 прививки: первую – в феврале, вторую – в апреле, а третью – в сентябре. Главные условия для участия в бесплатной вакцинации – чтобы человек не болел гепатитом В и ранее не прививался. Добавлю, что сегодня на учете с диагнозом гепатит В на учете у медиков состоят около 3-х тысяч тагильчан. И только с начала года выявлено 35 человек. Причем, возраст самый разный – от 15-тилетнего подростка до 72-хлетней бабушки.