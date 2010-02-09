Сотрудники УВД г. Нижний Тагил просят не оставлять ценные вещи в офисе без присмотра
9 февраля 2010, 16:33ОбществоArtem
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В городе участились так называемые кражи свободным доступом, когда преступники похищают оставленные без присмотра ценности.
3 таких преступления совершены в Ленинском районе. В 14 часов на рынке Гальянский из торгового павильона пропала сумка, принадлежащая продавцу. Из офиса Службы правовых отношений у секретаря был похищен кошелёк, которого женщина хватилась только вечером. Ещё в одном офисе сотрудница выходила из кабинета, держа в руках кошелёк. В это время ей навстречу попался молодой человек в чёрном. Он выхватил из рук женщины кошелёк и скрылся. Пресс-служба УВД Нижнего Тагила напоминает, что не нужно оставлять ценные вещи без присмотра, а, уходя из кабинета, его лучше закрыть на ключ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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