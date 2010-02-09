Суд в г. Нижний Тагил обязал продавца пылесоса Кирби вернуть покупателю деньги

В суд обратилась женщина, которой, по её мнению, покупку дорогостоящего аппарата навязали, рассказала нам юрисконсульт отдела экспертиз в области защиты прав потребителя нижнетагильского Центра гигиены и эпидемиологии Елена Оржеховская. Тагильчанка согласилась на презентацию пылесоса, а потом подписала договор о покупке, не прочитав его, а поверив коммивояжёру на слово. На следующий день покупательница обнаружила, что по документу ей придётся два года ежемесячно отдавать за пылесос больше 4-х тысяч рублей. То есть почти всю свою зарплату. Как рассказала Елена Оржеховская, согласно семейному кодексу РФ, все покупки дорогостоящих товаров должны быть согласованы между супругами. В противном случае один из них может оспорить сделку. В этом случае муж невнимательной тагильчанки отказался оплачивать приобретение пылесоса. Большая часть его зарплаты уходила на лечение тяжёлой болезни. В результате суд расторг договор о покупке пылесоса и обязал продавца - фирму «Олимп» вернуть предоплату. Елена Оржеховская советует тагильчанам внимательно читать договор купли-продажи и обращать внимание на обозначенную там цену.