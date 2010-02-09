Свиристели и дрозды прилетели в Нижний Тагил
9 февраля 2010, 16:13ОбществоArtem
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Стаи небольших хохлатых птичек, порхающие с дерева на дерево – это свиристели.
Дрозды – чуть крупнее, рассказала нам педагог зоологического отдела нижнетагильской станции юных натуралистов Юлия Хатыпова. По её словам, эти птицы прилетают в наш город в поисках еды каждую зиму. В этом году их чуть больше, из-за того, что осенью был большой урожай рябины и яблок. А эти птицы перелетают из региона в регион в поисках пищи. А вот снегири этой зимой встречаются в Нижнем Тагиле значительно реже, чем обычно. Видимо, в связи с тем, что в соседних регионах они нашли больше пропитания
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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