Ветераны получат конверты-«треугольники» для бесплатной пересылки писем
9 февраля 2010, 16:26ОбществоArtem
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Конверты-«треугольники» для бесплатной пересылки писем получат свердловские ветераны ко Дню Победы.
Конверты-«треугольники» со знаком «Почтовый тариф оплачен» будут бесплатно выдаваться ветеранам Великой Отечественной войны. Для отправки поздравлений каждый ветеран получит по 3 конверта. При пересылке по всей территории России такой конверт не потребует дополнительной вклейки марок, отмечает АПИ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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