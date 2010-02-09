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Ветераны получат конверты-«треугольники» для бесплатной пересылки писем
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ветераны получат конверты-«треугольники» для бесплатной пересылки писем

9 февраля 2010, 16:26ОбществоArtem
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