Ветераны получат конверты-«треугольники» для бесплатной пересылки писем

Конверты-«треугольники» со знаком «Почтовый тариф оплачен» будут бесплатно выдаваться ветеранам Великой Отечественной войны. Для отправки поздравлений каждый ветеран получит по 3 конверта. При пересылке по всей территории России такой конверт не потребует дополнительной вклейки марок, отмечает АПИ.