Владельцам банкоматов и терминалов нужно зарегистрировать контрольно-кассовую технику
9 февраля 2010, 16:35ОбществоArtem
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Об этом напоминает нижнетагильская налоговая инспекция.
Зарегистрировать её необходимо в налоговом органе по месту учёта налогоплательщика. Сделать это нужно до 1-го апреля. После этого срока приём платежей без применения зарегистрированной контрольно-кассовой техники не допускается.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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