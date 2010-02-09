Жителей г. Нижний Тагил вложивших деньги в финансовую пирамиду, просят откликнуться

По данным пресс-службы УВД Нижнего Тагила, эта финансовая пирамида действовала в нашем городе без малого 2 года - с марта 2007-го по декабрь 2008-го. Ее офис располагался в Доме Быта «Эра». Компания «РичБрокерСервис» проводила занятия по обучению работе на финансовых и фондовых рынках, а также привлекала средства горожан по договору займа с целью дальнейшего инвестирования их в ценные бумаги, недвижимость, строительство, коммерческую деятельность. Пострадавших от деятельности этой финансовой пирамиды просят обращаться в Следственную часть Следственного Управления при УВД Екатеринбурга по телефону: код города (343), номер 220-91-86.