Жители г. Нижний Тагил теперь смогут смотреть кино в формате 3D

Трехмерное изображение позволяет получить невероятные ощущения, словно находишься внутри фильма, обещают специалисты. Для этого используются специальное оборудование и очки, создающие объемное изображение на плоском экране. Сначала планировалось, что первый фильм в формате 3D тагильчане смогут посмотреть 11-го февраля. Но, как рассказала нам арт-менеджер КРЦ "Россия" Светлана Бызова, по техническим причинам открытие 3D кинозала переносится на одну неделю.