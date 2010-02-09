Жители г. Нижний Тагил теперь смогут смотреть кино в формате 3D
9 февраля 2010, 16:20ОбществоArtem
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Впервые в городе такую возможность предоставит кинотеатр «Россия».
Трехмерное изображение позволяет получить невероятные ощущения, словно находишься внутри фильма, обещают специалисты. Для этого используются специальное оборудование и очки, создающие объемное изображение на плоском экране. Сначала планировалось, что первый фильм в формате 3D тагильчане смогут посмотреть 11-го февраля. Но, как рассказала нам арт-менеджер КРЦ "Россия" Светлана Бызова, по техническим причинам открытие 3D кинозала переносится на одну неделю.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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