18 миллионов планирует отсудить муниципалитет у нерадивого подрядчика

Напомним, что из 48 дворов, которые планировалось сделать в этом году, 23остались не отремонтированными. 22 из них должна была реконструироватьфирма «Потенциал». Против неё администрация города и составила иски. Какнапомнила Валентина Исаева, никаких авансов подрядчикам не платили, азначит, никаких денег за сорванные работы фирма получить не успела. Затотеперь ей грозит неустойка в размере 0,6% цены контракта за каждыйпросроченный день. Это 18 миллионов рублей. Кроме того, администрациясобирается через суд расторгнуть контракт с «Потенциалом» и объявитьновый конкурс на реконструкцию незаконченных дворов.