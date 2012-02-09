18 миллионов планирует отсудить муниципалитет у нерадивого подрядчика
В суды Нижнего Тагила подано 17 исков, связанных с невыполненными работами по программе «1000 дворов». Ещё 5 исков сейчас готовятся, рассказала мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева.
Напомним, что из 48 дворов, которые планировалось сделать в этом году, 23остались не отремонтированными. 22 из них должна была реконструироватьфирма «Потенциал». Против неё администрация города и составила иски. Какнапомнила Валентина Исаева, никаких авансов подрядчикам не платили, азначит, никаких денег за сорванные работы фирма получить не успела. Затотеперь ей грозит неустойка в размере 0,6% цены контракта за каждыйпросроченный день. Это 18 миллионов рублей. Кроме того, администрациясобирается через суд расторгнуть контракт с «Потенциалом» и объявитьновый конкурс на реконструкцию незаконченных дворов.
Ещё один оставшийся без ремонта двор должна была благоустроить фирма«Промстройинжиниринг». Её представители просят не доводить дело до суда иобещают закончить все строительные работыкачественно. Валентина Исаева такжеотметила, что новых обязательств по программе «1000 дворов» в этом годугород на себя не взял. Будут лишь завершены уже начатые работы.