Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
До конца 2013 года в Нижнем Тагиле откроют 6 детских садов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

До конца 2013 года в Нижнем Тагиле откроют 6 детских садов

9 февраля 2012, 10:13Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?