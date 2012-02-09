До конца 2013 года в Нижнем Тагиле откроют 6 детских садов
9 февраля 2012, 10:13Общество
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В 2012 году будет завершена реконструкция двух детских садов на Вые, построен детский сад на Руднике. В конце февраля откроется садик на ГГМ. А на 2013 год запланировано строительство двух новых садиков на Вагонке. Об этом рассказала глава города Валентина Исаева на пресс-конференции.
В планах на 2012 год завершение реконструкции дошкольных образовательныхучреждений по адресам: ул. Ермака, 43 и Выйская, 39. В эти же срокидолжен быть сдан в эксплуатацию детский сад в поселке Рудник, сообщаетпресс-служба администрации.
В конце февраля откроется новый детский сад на ГГМ, который получилвысокую оценку министра строительства и архитектуры Свердловской областиМихаила Жеребцова, отметила глава города.
Также планируется выделить средства из бюджета города на проектирование иначало возведения двух садиков на 200 и 130 мест в Дзержинском районе.Строительство этих детских садов в Нижнем Тагилебудет завершено уже в 2013 году.
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