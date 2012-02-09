Екатеринбург и Нижний Тагил вошли в список самых грязных городов России
9 февраля 2012, 10:37Общество
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Минприроды России с запозданием обнародовало в среду на своем сайте государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2010 году».
Негативное воздействие на окружающую среду за отчетный периодотносительно уровня 2009 г. увеличилось незначительно: на 0,5% — общийобъем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух(от стационарных источников), на 3% — сброс загрязненных сточных вод безочистки, на 6,6% — количество образовавшихся отходов, отмечается в докладе.
Списокнасчитывает 36 самых грязных города России. В перечень попали уральскиегорода Магнитогорск, Екатеринбург Курган, Нижний Тагил. После несколькихлет отсутствия в списке оказалась Москва. В перечень включены такжеАзов, Барнаул, Волгоград, Волжский, Набережные Челны, Ростов-на-Дону,Соликамск, Тверь.
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