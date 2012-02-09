Екатеринбург и Нижний Тагил вошли в список самых грязных городов России

Негативное воздействие на окружающую среду за отчетный периодотносительно уровня 2009 г. увеличилось незначительно: на 0,5% — общийобъем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух(от стационарных источников), на 3% — сброс загрязненных сточных вод безочистки, на 6,6% — количество образовавшихся отходов, отмечается в докладе.