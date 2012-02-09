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Екатеринбург и Нижний Тагил вошли в список самых грязных городов России
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Екатеринбург и Нижний Тагил вошли в список самых грязных городов России

9 февраля 2012, 10:37Общество
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