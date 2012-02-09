Мексиканские ученые близки к открытию вакцины от наркозависимости

«Следующим шагом станет тестирование вакцины на людях», - сообщил С.Черторивски журналистам во время недавнего визита в Сьюдад-Хуарес (город в Мексике, расположенный в северной части штата Чиуауа). По его словам, прорыв, который совершили ученые из Национального института психиатрии (National Institute of Psychiatry), имеет далеко идущие перспективы.

Процесс разработки вакцины потребует, по крайней мере, еще 5 лет работы. Специалистам удалось создать нечто такое, чего не удавалось добиться еще никому во всем мире. И речь идет не только о вакцине против героина, в ближайшее время мы собираемся создать аналогичное средство от кокаиновой и метамфетаминовой зависимостей комментирует министр.

Как пишут местные СМИ, вакцина работает, провоцируя иммунный ответ, который не позволяет героину проникнуть в центральную нервную систему и присоединиться к опиоидным рецепторам в головном мозге. Так, после вакцинации снижается приятный эффект, похожий на действие эндорфинов (малые дозы дают ощущение тепла и благополучия, а средние - чувство безмерного спокойствия и сонливость). Опыты на грызунах показали, что вакцина избавила их от тяги к повторному приему героина.

По словам директора института Мирии Элены Медины Мора, вакцина не решит проблемы всех зависимостей, но она поможет контролировать состояние больного.