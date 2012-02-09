Новый SEAT Leon будет един в трех «лицах»

SEAT отказался от концепции создания моделей, которую условно можно назвать один автомобиль на все случаи жизни, и решил выпускать новый Leon в нескольких кузовных модификациях. Руководство марки рассчитывает, что появление на рынке не одного, а сразу трех вариантов машины Leon поможет существенно расширить клиентскую базу компании.

Новая модель Leon будет ориентирована на разные потребительские аудитории, - заявил в интервью Autocar главный дизайнер марки Алехандро Месонеро-Романос. - Пятидверный хэтчбек адресован семейным людям, которые хотели бы иметь динамичный, но в тоже время вместительный автомобиль. Трехдверный вариант модели с укороченной колесной базой будет более спортивным. Машина получит покатую линию крыши а-ля купе, но при этом останется хэтчбеком. Главное преимущество спортивного универсала SEAT Leon - огромный багажник в сочетании с высокой функциональностью.

Предполагается, что SEAT Leon следующего поколения представят осенью на выставке в Париже. В начале марта в Женеве испанская компания проведет премьеру нового седана Toledo, а на мотор-шоу в Пекине состоятся дебюты специальных версий нынешнего поколения Leon и рестайлингового автомобиля Ibiza, которые будут разработаны для китайского рынка. Также по весне SEAT приступит в Европе к реализации компакткара Mii и рестайлингового Ibiza.