Один из лесокомбинатов Свердловской области шантажирует власть в преддверии выборов

Как рассказали в Свердловской профсоюзной организации работников лесных отраслей, на профсоюзном собрании рабочие поставили руководству предприятия ультиматум: либо погашать задолженность в график, либо они устроят забастовку. До 1 марта они требуют выдать зарплату за октябрь-декабрь 2011 года.

С нашим ведомством рабочие свои действия не согласовывали, - пояснили Свердловской профсоюзной организации работников лесных отраслей. - И нам непонятен график выплат.