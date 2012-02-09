Роспотребнадзор официально запретил ряд украинских сыров

Запрет коснулся сырной продукции ЧП КФ «Прометей» (Украина, Черниговскаяобласть), АО «Пирятинский сырзавод» (Украина, Полтавская область) и ООО«Гадячсыр» (Украина, Полтавская область). Согласно заявлению Роспотребнадзора, сыры указанных производителей не соответствуют техрегламенту на молочную продукцию.