Роспотребнадзор официально запретил ряд украинских сыров
9 февраля 2012, 08:53ОбществоОльга
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Возглавляемая Геннадием Онищенко Федеральная служба РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сегодня официально запретила к обороту некоторые виды сыров из Украины, сообщает РБК.
Запрет коснулся сырной продукции ЧП КФ «Прометей» (Украина, Черниговскаяобласть), АО «Пирятинский сырзавод» (Украина, Полтавская область) и ООО«Гадячсыр» (Украина, Полтавская область). Согласно заявлению Роспотребнадзора, сыры указанных производителей не соответствуют техрегламенту на молочную продукцию.
Фото www.rbc.ru
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