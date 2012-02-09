Россияне довольны услугами ЗАГСов, работа ГИБДД вызывает нарекания
Минэкономразвития обнародовало результаты ежегодного исследования качества и доступности госуслуг, а также степени удовлетворенности граждан качеством работы госорганов, пишет «Российская газета».
74,6 процента граждан оценили качество государственных и муниципальных услуг на «хорошо» и «очень хорошо». С большим отрывом победили ЗАГСы, работой которых довольно 90 процентов опрошенных. Меньше всего в 2011 году россиян радовали ГИБДД и региональные службы занятости.
Для регистрации транспортных средств людям приходится приезжать в ГИБДД два раза, хотя норма — одно посещение. В 2010 году в очередях в ГИБДД терялив среднем 108 минут, а в 2011 году — уже 153 минуты, или два с половиной часа.
По словам заместителя министра экономического развития Олега Фомичева, результаты исследования будут использованы органами госвласти и правительственной комиссией по административной реформе при «построении сервисного, ориентированного на граждан, удобного государства».