Россияне довольны услугами ЗАГСов, работа ГИБДД вызывает нарекания

74,6 процента граждан оценили качество государственных и муниципальных услуг на «хорошо» и «очень хорошо». С большим отрывом победили ЗАГСы, работой которых довольно 90 процентов опрошенных. Меньше всего в 2011 году россиян радовали ГИБДД и региональные службы занятости.

Для регистрации транспортных средств людям приходится приезжать в ГИБДД два раза, хотя норма — одно посещение. В 2010 году в очередях в ГИБДД терялив среднем 108 минут, а в 2011 году — уже 153 минуты, или два с половиной часа.