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Россияне довольны услугами ЗАГСов, работа ГИБДД вызывает нарекания
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Россияне довольны услугами ЗАГСов, работа ГИБДД вызывает нарекания

9 февраля 2012, 13:30ОбществоОльга
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