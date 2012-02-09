Сериал «Доктор Хаус» завершится в этом году

По словам продюсеров, главный герой сериала, доктор Грегори Хауспредставляется им персонажем, который «никогда не будет последнимгостем, ушедшим с вечеринки». «Насколько лучше исчезнуть до того, какмузыка смолкнет», — цитирует Reuters заявление создателей популярногосериала.