Сериал «Доктор Хаус» завершится в этом году
9 февраля 2012, 13:39Общество
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Продюсеры популярного сериала «Доктор Хаус» приняли решение закрыть его после окончания восьмого сезона. Заключительный, 175-й, эпизод выйдет в апреле 2012 года.
По словам продюсеров, главный герой сериала, доктор Грегори Хауспредставляется им персонажем, который «никогда не будет последнимгостем, ушедшим с вечеринки». «Насколько лучше исчезнуть до того, какмузыка смолкнет», — цитирует Reuters заявление создателей популярногосериала.
«Доктор Хаус» начал выходить в СШАв 2004 году. Сериал вошел в десятку самых популярных телевизионных шоу в Америке в
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