Тагильские следователи ищут свидетелей наезда на пешехода и велосипедиста

В первом случае, 25 сентября, около восьми часов вечера, в селе Николо-Павловское на улице Совхозной водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на велосипедиста, двигавшегося в направлении Екатеринбурга. Автомобиль с места происшествия скрылся.

Во втором случае, 25 октября, днем, около половины первого, на улице Басова на Вагонке водитель автомобиля Нисан-АД, двигаясь задним ходом, наехал на пешехода, пересекавшую проезжую часть.

Всем, кому известны какие-либо обстоятельства этих ДТП, просьба обратиться по адресу: улица Карла Маркса, 49, кабинет 34 или по телефону 97-66-90.