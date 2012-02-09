Тагильские следователи ищут свидетелей наезда на пешехода и велосипедиста
9 февраля 2012, 11:08Общество
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В результате двух дорожно-транспортных происшествий, случившихся 25 сентября и 25 октября 2011 года, причинен тяжких вред здоровью двух людей. Сейчас, когда этот факт установлен, следственное управление города Нижний Тагил просит выйти на связь всех очевидцев происшествий.
В первом случае, 25 сентября, около восьми часов вечера, в селе Николо-Павловское на улице Совхозной водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на велосипедиста, двигавшегося в направлении Екатеринбурга. Автомобиль с места происшествия скрылся.
Во втором случае, 25 октября, днем, около половины первого, на улице Басова на Вагонке водитель автомобиля Нисан-АД, двигаясь задним ходом, наехал на пешехода, пересекавшую проезжую часть.
Всем, кому известны какие-либо обстоятельства этих ДТП, просьба обратиться по адресу: улица Карла Маркса, 49, кабинет 34 или по телефону 97-66-90.
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