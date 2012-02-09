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Технические кружки в Нижнем Тагиле: их немного, но они есть
Сюжеты:
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Технические кружки в Нижнем Тагиле: их немного, но они есть

9 февраля 2012, 14:41ОбществоВалерия Лошкарева
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