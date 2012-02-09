Технические кружки в Нижнем Тагиле: их немного, но они есть

При этом заняться техническим творчеством юные тагильчане могут не только в этих заведениях. Технические секции разного направления работают в детско-юношеских центрах, дворцах и домах творчества. Сейчас такие кружки, по данным статистического отчета отдела дополнительного образования Управления образования Нижнего Тагила, посещают 2275 человек.

На фото разработки воспитанников технических секций Нижнего Тагила

Разновидностей технических кружков очень много. Одна из новомодных, например, - робототехника. Лаборатории по сборке роботов открылись совсем недавно в ГДДЮТ и Политехнической гимназии. Основная масса кружков технического творчества работает на Станциях юного техника.

Ребята могут заняться у нас авиа- и судомоделированием, конструированием авто-, мото-, радио- и космической техники. У нас, на самом деле, очень много разных секций. Есть кружок транспортной техники, архитектурного макетирования и подготовительная секция. В общем, нужно приходить и смотреть, думать, выбирать. Думаю, каждый ребенок, особенно мальчик, найдет на наших станциях занятие себе по душе объяснил начальник Станции юного техника Нижнего Тагила Геннадий Панченко.

Станция юного техника: телефоны 41-77-80, 24-25-92

Станция юных техников № 2: телефон 33-16-24

Кстати, ежегодно в Нижнем Тагиле проходит Выставка технического и декоративно-прикладного творчества. Как раз там демонстрируются разработки воспитанников технических кружков: модели, макеты, конструкторы, изделия и устройства. В этом году 62 по счету выставка откроется 24 марта в ГДДЮТ и будет работать, как обычно, в течение недели.

Для современных технических кружков необходимо и современное техническое оснащение. Особенно это касается групп, занимающихся робототехникой. Необходимы относительно мощные вычислительные системы, компьютеры, а для них и соответствующая мебель - серверные стойки, компьютерные столы, да и прочая офисная мебель, которая пригодится в обучении.