Цены на жилую недвижимость в Нижнем Тагиле растут

Еще в ноябре, взяв в руки свежий номер газеты с объявлениями, вы могли выбрать недорогой вариант квартиры из предложенного на рынке вторичного жилья. Вагонка – более приемлема по стоимости; Центр, Гальянка и Выя – подороже. Однако уже сейчас, спустя всего месяц после начала года, покупатель столкнется с совершенно иной картиной. Сейчас цены на покупкужилья на Вагонке практически сравнялись с городом, примерно то же самое произошло и в других отдаленных районах, например, на Лебяжке.

В остальных частях города цены поднялись несильно: например, Гальянку эта тенденция практически не затронула, здесь цены остались стабильно выше, чем в остальных районах. Так, если на Вагонке стоимость однокомнатной квартиры теперь составит около 800 тысяч рублей, то Гальянка как была, так и осталась в районе 900 тысяч. Об этом нам рассказала риэлтер с многолетним стажем Людмила Костина.

Основной причиной резкого подорожания квартир в Нижнем Тагилеэксперты называют рост спроса. Например, в конце 2011 года в городе было выдано около 70 сертификатов молодым семьям – к такому повороту событий рынок оказался не готов, спрос сильно превысил предложение, цены резко поднялись. Помимо этого, одной из причин подорожания эксперты также называют и экономические факторы.

Причем кризис имеется в виду в меньшей степени – речь идет скорее о внутренних тенденциях развития и проблемах города. На рост цен могут повлиять даже единичные события, например повышение зарплат. Впрочем, в Нижнем Тагиле стоимость жилья растет не так быстро, как, например, в Екатеринбурге, где квартиры дорожают на 50-100 тысяч рублей в месяц. При этом, что больше половины жилья в Нижнем Тагиле сейчас приобретается с помощью ипотеки или материнского капитала.

Что касается аренды жилых площадей, то здесь ситуация точно такая же: предложение очень скупо, тогда, как спрос стабильно большой. Это отражается и на цене: стоимость долгосрочной сдачи жилья за несколько месяцев повысилась на 15-20%.

По словам Людмилы Костиной, в первую очередь это связано опять же с ростом спроса. Например, в конце прошлого года на НТМК приехало много командированных, спрос резко превысил предложение, цены взметнулись. Также арендодатели отдают предпочтение посуточной сдаче жилья – это более выгодно, нежели долгосрочная аренда.

В целом опрошенные нами эксперты рынка недвижимости отмечают, что с сентября по февраль цены на продажу и аренду жильяв Нижнем Тагиле сильно выросли. Но сейчас рост замедлился и в ближайшие несколько месяцев может вообще остановиться.