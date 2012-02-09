Урал занимает золотую середину по уровню обеспеченности населения автомобилями

Свердловская область в число лидеров не вошла, что должно очень порадовать ее жителей. Ведь чем больше автомобилей, тем больше уровень загрязненности воздуха, а свердловчанам и так хватает выбросов многочисленных предприятий, расположенных в области.

Так, чемпионами по «автообеспеченности» стали Приморский (580 машин на 1000 человек), Камчатский край (428), Калужская (346), Мурманская (326) и Псковская (312) области. Интересно, что Москва и Московская область, занимают лишь 8 и 7 строчки рейтинга соответственно с 298 и 307 автомобилями на 1000 жителей.

С аналогичном списке, составленном для российских округов, УрФО занимает золотую середину, 4 место из восьми существующих. На Урале условно каждые 1000 человек обладает 258 машинами. Аутсайдером является Северо-Кавказский федеральный округ со 171 автомобилем на 1000 жителей. Первое место занимает Дальневосточный федеральный округ (328 машин).