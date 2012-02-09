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Урал занимает золотую середину по уровню обеспеченности населения автомобилями
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Урал занимает золотую середину по уровню обеспеченности населения автомобилями

9 февраля 2012, 16:14Общество
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