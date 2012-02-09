В Беларуси снег будут убирать женщины легкого поведения

Жители такую его инициативу не поддержали. Поэтому заставить работатьрешили студентов, безработных и проституток. Причем безработным, которыестоят на учете в центре занятости, будут платить 2,3 доллара в день. Авот студентов и женщин легкого поведения принудят работать бесплатно.

Конечно, у жителей возникли резонные вопросы: согласятся ли студенты и женщины работать бесплатно, если эти категории населения сложно привлечь даже платной работой, а здесь нужно трудиться на улице, убирать снег, не каждому придется это по нраву.

И даже если их принудят с помощью каких-то административных мер выполнять снегоуборочную деятельность - высока ли будет эффективность? Не придется ли потом еще больше времени тратить на исправление за ними плохо выполненных задач?

Неоднозначную реакцию вызвало у общественности столь оригинальное решение министра. Результат жители Минска смогут оценить в ближайшее время. А вдруг кампанию ждёт успех? Тогда, возможно, и другие города и страны начнут перенимать столь ценный опыт или учиться на чужих ошибках. Время покажет.