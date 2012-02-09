В Нижнем Тагиле собаки стали чаще нападать на почтальонов

По данным Группы по связям с общественностью УФПС Свердловской области, ежегодно почтовики регистрируют свыше 10 нападений собак, связанных именно с госпитализацией работников связи. Что касается незарегистрированных случаев укусов и нападений собак, то, по словам сотрудников ведомства, они происходят практически ежедневно. Чаще всего инциденты случаются в сельской местности. В большинстве случаев у нападавшей собаки имеется хозяин.

Основной причиной нападения является отсутствие почтовых ящиков и звонков на воротах и калитках частных домов, в результате чего почтальон вынужден заходить во двор, где чаще всего и происходит нападение. К тому же, не все хозяева держат собак на привязи и не проводят курсы профилактических прививок животных, что еще больше усугубляет ситуацию. Так же ситуацию осложняют стаи бродячих собак. Многие из них являются переносчиками опасных заболеваний. После укусов бродячих собак почтальоны вынуждены проходить курс лечения, состоящий из большого количества уколов и требующий постоянного наблюдения у врача. Отпугивающие устройства, которыми обеспечиваются почтальоны,производят, как правило, обратный эффект – собака проявляет большую агрессию рассказывает Группа по связям с общественностью областная УФПС.

По словам Дмитрия Варчака, директора Свердловского филиала Почты России, как показывает положительный опыт ряда почтамтов, выходом из сложившейся ситуации может стать проведение специальных рейдов и профилактических бесед участковых полицейских с владельцами животных. Вместе с тем, мы призываем граждан, проживающих в частном секторе, проявить сознательность: установить на воротах и калитках домов почтовые ящики и звонки с целью исключить нападения животных на почтальонов.

Как найти хорошую няню? Когда в семье нужна няня, родители ребенка определяют сами, что для них важнее – педагогическое образование, опыт или молодость и энергичность гувернантки.