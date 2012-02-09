В России снова растет число погибших в ДТП

Коммерсант напоминает, что аварийность на дорогах начала резко падать после 2007 года, когда были ужесточены штрафы за нарушения ПДД. Однако в 2010 году Госавтоинспекция перешла на новую систему подсчета погибших в ДТП - если раньше погибшим считался тот, кто умер в течение семи дней после аварии, то сейчас - в течение 30 суток.