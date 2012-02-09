В России снова растет число погибших в ДТП
9 февраля 2012, 06:00ОбществоРОман БОТов
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ГИБДД опубликовала статистику аварийности за 2011 год. Впервые за пять лет в России начала увеличиваться смертность в авариях - рост составил 5,2% по сравнению с 2010 годом. Количество ДТП увеличилось на 0,2%, число раненных в авариях - на 0,5%.
Коммерсант напоминает, что аварийность на дорогах начала резко падать после 2007 года, когда были ужесточены штрафы за нарушения ПДД. Однако в 2010 году Госавтоинспекция перешла на новую систему подсчета погибших в ДТП - если раньше погибшим считался тот, кто умер в течение семи дней после аварии, то сейчас - в течение 30 суток.
Вчера в ведомстве пояснили, что занимаются анализом статистики и выявляют причины роста смертности. В ГИБДД не исключают, что на показатели повлияло и 20-процентное сокращение штата сотрудников ведомства в ходе реформы МВД.
Фото с сайта УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области
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