В Свердловской области поддержат начинающих фермеров

Сегодня в Свердловской области, где насчитывается более 190 тысяч фирм и предприятий, относящихся к малому и среднему бизнесу, в том числе 124 тысячи индивидуальных предпринимателей и 708 крестьянско-фермерских хозяйств. То есть на 1000 жителей у нас приходится 24 индивидуальных или малых предприятия. В государствах Европейского Союза этот показатель равен 30, а в Москве - 22.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые платят налоги по упрощенной схеме - «доходы минус расходы» - федеральным законодательством предусматривается ставка налога в 15%, с правом региона снижать ее до 5%. В Свердловской области в 2011 году применялись две ставки - 5 и 10%, в зависимости от вида деятельности.

В частности, обсуждается вопрос о снижении ставки до 5;% для тех субъектов малого бизнеса, которые относятся к микропредприятиям, и до 6% для остальных фирм и предпринимателей, которые платили по ставке 10%. Эти меры помогут увеличить число предприятий малого бизнеса, создать новые рабочие места, -- отметил областной премьер Анатолий Гредин.

Председатель общественной организации «Союз предпринимателей Полевского» Дмитрий Ханин предложил рассмотреть не только вопросы предоставления налоговых льгот малым предприятиям, но и уделить внимание развитию инфраструктуры для малого бизнеса, предоставлению финансовой поддержки начинающим предпринимателям.

По мнению представителей рабочей группы, дополнительные меры поддержки нужны малым формам хозяйствования и в такой важной для населения нашей области сфере как сельское хозяйство. Сейчас уральские фермеры имеют возможность участвовать сразу в трех государственных программах.