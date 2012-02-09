Верховный суд не стал приравнивать обгон к выезду на «встречку»
Верховный суд встал на сторону автолюбителей в споре с ГИБДД о том, решать ли выездом на встречку завершение обгона через одну сплошную полосу.
Напомним, общественность и СМИ всерьез разволновались, когда в проекте своего постановления ВС предложил считать такой маневр движением по встречной полосе и наказывать за это по всей строгости части 4 статьи 12.15, то есть лишением прав.
Однако в итоговом постановлении позиция суда изменилась. ВС не стал рекомендовать низшим инстанциям лишать водителей прав на управление транспортным средством при выявлении любого факта завершения обгона, начатого через прерывистую полосу и законченного через сплошную. Суды должны принимать решения в каждом конкретном случае самостоятельно, - сказал журналистам судья Верховного суда Владимир Меркулов.
В постановлении говорится о том, что на основании фиксации нарушения правил автоматическими техсредствами водителю может быть назначен только штраф, в то время как при фиксации техсредствами непосредственно сотрудниками Госавтоинспекции может произойти и лишение права на управление транспортным средством, передает Интерфакс.
Прочие решения
Верховый суд подтвердил запрет на движение задним ходом на пешеходных переходах, в тоннелях, на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, на железнодорожных переездах, в местах остановок маршрутных транспортных средств, а также на перекрестках. Действия водителя по развороту на автомагистрали или движение задним ходом по ней образуют состав административного правонарушения. Также подлежат квалификации действия водителя по въезду в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали, - говорится в постановлении.
Высшая судебная инстанция разрешила оставлять место дорожно-транспортного происшествия только если нет пострадавших и разногласий между его участниками в оценке обстоятельств произошедшего, но обязала оформлять ДТП на ближайшем посту ДПС, либо в соответствии с правилами обязательного страхования гражданской ответственности без участия сотрудников полиции. В остальных случаях Верховный суд по-прежнему предлагает квалифицировать действия по оставлению места ДТП по соответствующей статье КоАП.
Кроме того, суд запретил обгон на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной, на пешеходных переходах при наличии на них пешеходов, на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними, на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях, в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.