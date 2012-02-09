Верховный суд не стал приравнивать обгон к выезду на «встречку»

Напомним, общественность и СМИ всерьез разволновались, когда в проекте своего постановления ВС предложил считать такой маневр движением по встречной полосе и наказывать за это по всей строгости части 4 статьи 12.15, то есть лишением прав.

Однако в итоговом постановлении позиция суда изменилась. ВС не стал рекомендовать низшим инстанциям лишать водителей прав на управление транспортным средством при выявлении любого факта завершения обгона, начатого через прерывистую полосу и законченного через сплошную. Суды должны принимать решения в каждом конкретном случае самостоятельно, - сказал журналистам судья Верховного суда Владимир Меркулов.

В постановлении говорится о том, что на основании фиксации нарушения правил автоматическими техсредствами водителю может быть назначен только штраф, в то время как при фиксации техсредствами непосредственно сотрудниками Госавтоинспекции может произойти и лишение права на управление транспортным средством, передает Интерфакс.

Прочие решения

Верховый суд подтвердил запрет на движение задним ходом на пешеходных переходах, в тоннелях, на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, на железнодорожных переездах, в местах остановок маршрутных транспортных средств, а также на перекрестках. Действия водителя по развороту на автомагистрали или движение задним ходом по ней образуют состав административного правонарушения. Также подлежат квалификации действия водителя по въезду в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали, - говорится в постановлении.

Высшая судебная инстанция разрешила оставлять место дорожно-транспортного происшествия только если нет пострадавших и разногласий между его участниками в оценке обстоятельств произошедшего, но обязала оформлять ДТП на ближайшем посту ДПС, либо в соответствии с правилами обязательного страхования гражданской ответственности без участия сотрудников полиции. В остальных случаях Верховный суд по-прежнему предлагает квалифицировать действия по оставлению места ДТП по соответствующей статье КоАП.