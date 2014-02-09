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Активисты из Нижнего Тагила приняли участие в акции протеста в Невьянске (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Активисты из Нижнего Тагила приняли участие в акции протеста в Невьянске (ФОТО)

9 февраля 2014, 13:05Общество
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