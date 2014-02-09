Активисты из Нижнего Тагила приняли участие в акции протеста в Невьянске (ФОТО)

Вчера, 8 февраля, на главной площади Невьянска состоялся достаточно масштабный митинг под лозунгом «Нет цианидам!». Как сообщает издание «Правда УрФО», всего собралось около 300 участников протеста, несмотря на 30-градусный мороз.

Мы только начали сбор подписей под письмом президенту. Дальше пойдем в Невьянске и селах собирать. Мы хотим, чтобы у нас не было цианидного производства, потому что нет подготовленных специалистов, разбирающихся в нем. Сейчас «Нейва» почувствовала, чо ситуация обостряется. Начала зимой рекультивацию земель на одном из участков, где закончила работы 2 года назад. Может, ждут какой-то проверки? рассказал «Правде УРФО» один из организаторов митинга Александр Назаров.

Фотографии издания «Правда УрФО»

Кстати, известно, что «Нейва» уже перенесла химический комплекс более чем на километр от Быньгов, но жителей остались недовольны. Компания, в свою очередь, уверяет, что вопрос применения ядов не решен окончательно, лицензия пока не выдана, так что протесты жителей преждевременны.

На митинг даже вышел мэр Невьянска Евгений Каюмов, однако общественность, требующая заодно и его отставки, не дала ему выступить. По их мнению, он не выполнил своих обещаний, данных на прошедших в январе публичных слушаниях. Тогда он заявил, что совесть его чиста, так как в подписанных им документах не указана удаленность комплекса обогащения от села Быньги.