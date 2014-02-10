Honda показала первое изображение нового Civic Type R
Компания Honda опубликовала первое изображение прототипа «заряженного» хэтчбека Honda Civic Type R нового поколения. Мировая премьера концепта состоится в начале марта на Женевском автосалоне. Товарный вариант хот-хэтча появится в начале 2015 года.
Новый Civic Type R в компании называют «гоночным автомобилем для обычных дорог». Хэтчбек получит расширенные колесные арки с вентиляционными отверстиями, массивное антикрыло с интегрированными в него задними фонарями, большой задний диффузор и сдвоенные патрубки выпускной системы.
Официальной информации о силовой установке пока нет. Ожидается, что это будет двухлитровая бензиновая «турбочетверка» мощностью около 300 лошадиных сил, работающая в паре с шестиступенчатой механической коробкой. Модель также обзаведется адаптивными задними амортизаторами, которые впервые появились на универсале Civic Tourer нового поколения.
Как сообщалось ранее, новый Civic Type R будет построен с применением технологий, разработанных для машин, участвующих в чемпионате мира по кузовным гонкам WTCC. Японцы рассчитывают, что хот-хэтч станет самым быстрым переднеприводным автомобилем Нюрбургринга. Сейчас рекорд в данном классе принадлежит Renault Megane 265 Trophy, которому удалось проехать круг по «Северной петле» за 8 минут 7,97 секунды.