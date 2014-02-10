Honda показала первое изображение нового Civic Type R

Новый Civic Type R в компании называют «гоночным автомобилем для обычных дорог». Хэтчбек получит расширенные колесные арки с вентиляционными отверстиями, массивное антикрыло с интегрированными в него задними фонарями, большой задний диффузор и сдвоенные патрубки выпускной системы.

Официальной информации о силовой установке пока нет. Ожидается, что это будет двухлитровая бензиновая «турбочетверка» мощностью около 300 лошадиных сил, работающая в паре с шестиступенчатой механической коробкой. Модель также обзаведется адаптивными задними амортизаторами, которые впервые появились на универсале Civic Tourer нового поколения.