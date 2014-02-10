Nissan в России перешагнул миллионный рубеж
10 февраля 2014, 05:57ОбществоРОман БОТов
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В январе 2014 года продажи автомобилей Nissan превысили отметку в один миллион единиц (включая легкие коммерческие автомобили) за период с января 2004 года, когда была основана российская торговая компания Nissan в России, по 31 января 2014 года. Бестселлерами за десятилетие стали модели Nissan Qashqai и Nissan X-Trail (более 167 тысяч автомобилей)..
«Продажа миллионного автомобиля удачно совпала с 10-летним юбилеем компании на рынке. И эти цифры, и то, как мы развиваемся, говорят о самых серьезных планах нашей компании в России. В будущем мы продолжим предлагать нашим покупателям продукцию высочайшего качества, сделанную в России, а также вносить свой вклад в развитии автомобильной индустрии и российской экономики в целом. И мы уверены, что следующий миллион автомобилей будет продан в более короткие сроки», сказал Филипп Сайяр, Управляющий Директор Регионального бизнес-подразделения Nissan Восток.
По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса впервые в десятку самых продаваемых автомобилей в России вошел Nissan Almera. За месяц было продано 2993 автомобиля.
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