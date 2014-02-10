Nissan в России перешагнул миллионный рубеж

«Продажа миллионного автомобиля удачно совпала с 10-летним юбилеем компании на рынке. И эти цифры, и то, как мы развиваемся, говорят о самых серьезных планах нашей компании в России. В будущем мы продолжим предлагать нашим покупателям продукцию высочайшего качества, сделанную в России, а также вносить свой вклад в развитии автомобильной индустрии и российской экономики в целом. И мы уверены, что следующий миллион автомобилей будет продан в более короткие сроки», сказал Филипп Сайяр, Управляющий Директор Регионального бизнес-подразделения Nissan Восток.