Продажи легковых автомобилей в России падают
10 февраля 2014, 02:00ОбществоРОман БОТов
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По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса продажи легковых автомобилей на российском рынке в январе 2014 года снизились на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Данные по продажам оказались хуже прогнозов. Но январские результаты исторически не считаются показательными для анализа последующих месяцев.
Февраль должен дать более точный ответ на вопрос о направлении движения российского рынка автомобильных продаж.
В десятку лидеров по продажам в январе вошли автомобили только российском сборки. Никаких резких изменений в приоритетах покупателей январь не принес.
Лидером по-прежнему остается Lada Granta, Hyundai Solaris на втором месте, а вот третье место теперь занимает Renault Duster, поменявшись местами с Kia Rio.
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