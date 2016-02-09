Часы как подарок: для милых женщин, для защитников Отечества и влюбленных

Редакция TagilCity.ru решила предложить читателям интересный вариант подарка - часы. Сейчас кто-то скажет, что часы не дарят из-за каких-то примет. Хорошо, в этом случае можете попросить с одаренного Вами человека копеечку за подарок - тогда примета не сбудется. А вообще, современный мир уже далек от лишних суеверий, и в вопросах подарков многие люди давно делают выбор в пользу практичности: презент должен человеку не только нравиться, но и пригождаться в жизни.

Пылесборники типа мягких игрушек (салют, аллергия!), бесконечные коробки конфет (привет, диабет!) и алкоголь всех видов (здравствуй, цирроз!) - это достаточно банальные, дежурные подарки, которые подходят для неблизких людей. А вот по-настоящему любимому человеку хочется подарить что-то действительно стоящее.

Подарок, подобранный лично дарителем для конкретного человека, - это показатель настоящей заботы и искренности. А часы, которые служат в среднем 10 лет, - это прекрасное долговременное напоминание о том, кто их подарил рассказывает Артем Воронов, руководитель сети магазинов Watchman.

И действительно, каждый раз бросая взгляд на часы, человек будет вспоминать о том, кто их подарил. Ну какой подарок сможет попадаться на глаза чаще?

Итак, с аргументами в пользу часов мы разобрались. Теперь надо разобраться с ассортиментом.

Для влюбленных, например, можно подобрать парные модели часов. Сейчас это очень популярно и звучит особенно символично накануне Дня всех влюбленных. Есть даже модели с романтичным оформлением.

Вот так оригинально можно обозначить свои нежные чувства ко второй половине.

Кто-то любит чисто женские цвета в аксессуарах (например, розовый) или стразы. А некоторые женщины наоборот выбирают что-то более классическое по оформлению - поэтому для них тоже есть хороший ассортимент часов, например, от бренда Adriatica.

Если слабому полу нравится что-то более утонченное и изысканное, то представители сильного пола зачастую делают выбор в сторону удобства и надежности.

Для мужчин с активным образом жизни коллекция часов Cassio G-Shock - самый подходящий вариант. Это практически «неубиваемые» часы: с ними можно и на охоту-рыбалку на север, и заниматься спортом (хоть боксом, хоть плаванием) - и они выдержат все нагрузки! Особой популярностью такие часы пользуются у молодежи - яркие, стильные, с оригинальным дизайном, огромным функционалом и высокой надежностью. Так что если ваш мужчина любит спорт или активный отдых - такой подарок он оценит обязательно!

Уникальная коллекция часов «Штурманские» также порадует настоящих мужчин своим дизайном и связью с историей Родины. Кстати, сеть магазинов Watchman является единственным официальным дистрибьютором этой марки в Нижнем Тагиле.

Классика - это информативный, но не перегруженный циферблат, хороший кожаный ремешок и строгое оформление. Для солидных мужчин, работающих на руководящих должностях или часто бывающих на деловых переговорах.

Кто-то выбирает ремешок из натуральной кожи, а кому-то больше нравится металлический. Благо, ассортимент на сайте и в магазинах Watchman позволяет выбрать любой вариант по вкусу.

Кстати, если вы не можете определиться с выбором, то в помощь вам - подарочные сертификаты на сумму от 1 000 до 10 000 рублей.

В общем, после изучения сайта магазинов Watchman глаза разбегаются - выбор действительно широкий. Но преимущества этой сети не только в том, что она предлагает порядка 30 брендов.