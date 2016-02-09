Дизайн интерьера

Не рубите с плеча. Часто, при создании дизайн проекта интерьера сразу стремятся избавиться от всего лишнего. Ломаем стены, убираем то, убираем это. А потом выясняется, что не все было учтено. Я не говорю про такие вопиющие прецеденты, как сломанная несущая стена, или забытый в проекте туалет.

Но, чаще чем того хочется, уже после окончания ремонта приходится пересматривать некоторые решения и добавлять новые элементы, которые портят стройность дизайна интерьера. Некуда складывать вещи, переодеваться, или негде работать.

По этой причине постарайтесь продумать все функциональные зоны. И представьте, как вам тут будет жить.

У нас принято ставить всю мебель прямо к стенке. И смотря, по телевиденью, как обустроен быт людей за рубежом, мы всегда удивляемся, что у них диван стоит посреди комнаты. В любом сериале.

А ведь в этом есть рациональное зерно. Не только Нью-Йорк достоин качества в дизайне интерьера, Киев также заслуживает этого. И ваша квартира. Поставьте мебель так, чтобы за ней можно было хотя-бы пройти. Вы удивитесь метаморфозам.

Каждому по потребностям. Мы уже об этом говорили. Но, перед тем как начать создание дизайн проекта интерьера не забудьте посоветоваться со всеми членами семьи. И учтите, то, что для них важно.

Если в семье есть подросток, то он вряд ли будет счастлив от открытого пространства, где все его действия будут на виду, как бы красиво всё не выглядело. Гораздо приятнее иметь, хоть и маленькую, но свою комнату, где можно будет закрыться.

Точно так же, и с остальными членами. Не всем может быть по душе ваше видение ситуации. Подумайте, будет ли удобно вашим домашним животным, будут ли у кого аллергические реакции на используемые материалы. Как будете принимать гостей, распорядок дня. И прочие факторы.

Не устанем повторять, что в дизайне интерьеров, Киев это, или Шепетовка, очень важным фактором есть цветовой фактор и освещение. От этого будет зависеть ваше настроение, когда вы будете находиться дома. А это немаловажно.