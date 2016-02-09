Где можно купить оригинальную мебель "Пинскдрев" в Челябинске по цене производителя?

Практически все известные мировые производители в большей или меньшей степени страдают от присутствия контрафактных заменителей своих товаров. Созданные на основе существующего оригинала копии мало того что не отвечают высоким эксплуатационным характеристикам, так еще в ряде случаев представляют реальную угрозу для здоровья своих владельцев.

Не исключением стала и известная в профильных кругах ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», пользующаяся у своих покупателей высоким спросом и доверием. После успешного выхода на российский рынок, мебельный гигант из Беларуси неоднократно сталкивался со случаями фальсификации своей продукции. По словам начальника отдела региональных продаж по СНГ, войну с теневым бизнесом приходится вести постоянно. Ради наживы нечестные на руку предприниматели готовы систематически нарушать законодательство и штамповать в подпольных цехах контрафактный товар под узнаваемым белорусским брендом. Специалисты из собственных служб экономической безопасности и технического контроля проводят расследования и разоблачают предприимчивых мошенников, которые не хотят ограничивать себя формальными и неформальными условностями.

Настоящим прорывом в борьбе с мебельным фальсификатом стал запуск сайта www.pinskdrev.ru. Здесь найдется оригинальная белорусская мебель всем в Челябинске. Оставляя заказ на ресурсе, любой неподготовленный рядовой покупатель оградит себя от злоумышленников и не пополнит ряды их легкой добычи. Кроме того, каждый из представленных в каталоге предметов мебели полностью лишен необоснованных переплат, потому что все цены напрямую контролируются белорусским производителем. Официальный интернет-магазин предлагает клиентам как готовые интерьерные решения, так и отдельные предметы мебели. Самое главное – здесь продаются только оригинальные изделия от известного мебельного бренд-лидера из Беларуси.

Высокое качество? По-другому высококвалифицированные специалисты «Пинскдрева» не работают. Безопасность? Вся продукция проходит обязательную сертификацию. Долговечность? Выдается гарантия на представленные изделия. Стиль? «Пинскдрев» создает красивую и респектабельную мебель. Широкий ассортимент? Обязательно. Спальни, детские, прихожие, гостиные, кухни, обеденные группы, кресла, банкетки, стулья, диваны в Челябинске… Перечень можно продолжать. В каталог включено более 1500 наименований товаров.

Любители различных стилей найдут здесь лучшие решения для обустройства жилых и коммерческих интерьеров. Вариаций на самом деле множество. Классические и современные, основательные и респектабельные, интересные и функциональные модели обязательно станут органичным дополнением помещения. В каждом представленном изделии удачно переплетаются блестящие дизайнерские идеи, высокое качество древесины, износоустойчивость обивочных тканей и кожи, красота и надежность фурнитуры.