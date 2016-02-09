МОТИВ обновил тарифы «Вместо!»
Абонентов ждет выгодный роуминг и пакеты минут по России.
Тарифы «Вместо!» с бесплатными звонками на любые номера домашнего региона уже привлекли 400 000 абонентов. МОТИВ решил сделать их еще выгоднее. С 8 февраля пользователи тарифов «Вместо!» могут....
...выгодно звонить по России
Пользователи тарифа «За 300 в месяц» смогут звонить в любой город России по единой низкой цене – 2,5 руб./мин. А пользователи тарифов с абонентской платой от 600 рублей в месяц дополнительно получат от 100 до 400 минут на номера России. Размер пакета зависит от тарифа.
После окончания пакета стоимость исходящих звонков по России также составит 2,5 руб./мин. Пакеты минут активируются при ближайшем списании абонентской платы.
…выгодно общаться в поездках
Абоненты, обслуживающиеся на тарифах с абонентской платой от 900 рублей, помимо пакета минут по России, получат еще и возможность выгодно общаться в поездках по стране и миру: все входящие в национальном роуминге станут для абонентов бесплатными, стоимость входящих за рубежом составит 7,7 руб./мин.
В остальном условия тарифов — пакеты интернет-трафика, бесплатные исходящие по области и абонентская плата — не меняются.
Более подробная информация – на motiv4g.ru