МОТИВ обновил тарифы «Вместо!»

Тарифы «Вместо!» с бесплатными звонками на любые номера домашнего региона уже привлекли 400 000 абонентов. МОТИВ решил сделать их еще выгоднее. С 8 февраля пользователи тарифов «Вместо!» могут....

...выгодно звонить по России

Пользователи тарифа «За 300 в месяц» смогут звонить в любой город России по единой низкой цене – 2,5 руб./мин. А пользователи тарифов с абонентской платой от 600 рублей в месяц дополнительно получат от 100 до 400 минут на номера России. Размер пакета зависит от тарифа.

После окончания пакета стоимость исходящих звонков по России также составит 2,5 руб./мин. Пакеты минут активируются при ближайшем списании абонентской платы.

…выгодно общаться в поездках

Абоненты, обслуживающиеся на тарифах с абонентской платой от 900 рублей, помимо пакета минут по России, получат еще и возможность выгодно общаться в поездках по стране и миру: все входящие в национальном роуминге станут для абонентов бесплатными, стоимость входящих за рубежом составит 7,7 руб./мин.

В остальном условия тарифов — пакеты интернет-трафика, бесплатные исходящие по области и абонентская плата — не меняются.