Правительство Свердловской области выделило почти 2 миллиарда рублей на строительство социальных объектов

Сегодня Правительство Свердловской области сообщило о решении выделения почти 2 миллиардов рублей на реализацию соцобъектов региона. Всего их будет 20 в 15 городах области.

Известно, что деньги из бюджета выделены на строительство спортивных и культурных объектов, а также школ и детских садов. Больше половины средств уйдет на реализацию проектов в крупнейших городах Свердловской области – Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

В Екатеринбурге будут строится два детских сада, Губернаторский лицей и парковка к чемпионату мира по футболу. Только на проекты столицы области выделили 783 миллиона.

Также были выделены деньги на строительство лыжной базы и ФОКа в Серове, ледового дворца в Каменск-Уральске и других спортивных объектов в различных городах Свердловской области.