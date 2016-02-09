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Правительство Свердловской области выделило почти 2 миллиарда рублей на строительство социальных объектов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Правительство Свердловской области выделило почти 2 миллиарда рублей на строительство социальных объектов

9 февраля 2016, 16:55Общество
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