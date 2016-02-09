«Так сложились обстоятельства». В женской консультации Нижнего Тагила закончилась вакцина, необходимая для профилактики резус-конфликта

В женской консультации не привозят вакцину от антител при отрицательном резус-факторе. Врачи говорят, что вакцина ставится в обязательном порядке при возможности возникновения резус-конфликта (т.е. при разном резус факторе родителей). Её должны ставить по страховке, бесплатно, на 28 неделе. Но ставить нечего. С прошлой недели ждем вакцину, а срок беременности идет, уже 29 недель. Врачи не могут сказать, когда она будет и в другое место направить тоже не могут написала в редакцию тагильчанка Светлана.

Тревога женщин Нижнего Тагила понятна, ведь, в случае осложнения, это может привести к гибели ребёнка. Журналист TagilCity.ru обратился к заведующему женской консультацией с просьбой прокомментировать ситуацию с вакциной.

Мы обычно ставим вакцину бесплатно за счёт родовых сертификатов, тем женщинам, у которых возможен риск возникновения такого конфликта. Её ставят в целях профилактики.

На данный момент, к сожалению, те вакцины, которые были закуплены, сейчас закончились, а контракт, который был выигран, пока ещё не успели поставить. Женщинам, попавшим в этот промежуток, нет возможности поставить эту вакцину. Но это не потому, что мы не хотим, просто так сложились обстоятельства. Как только прививки появятся, мы их обязательно поставим тем женщинам, которым будет позволять срок, -- рассказал Антон Сергеевич, заведующий.

На вопрос, когда же будет завоз этих прививок, Антон Сергеевич ответил, что это обстоятельство никак не зависит от медучреждения.

Я не могу сказать, когда будет поставка, ей занимается отдел покупок. Контракты от нас никак не зависят, их должны выиграть официально по конкурсу. Сроки поставки зависят от тех людей, которые производят вакцину. Они должны предоставить заявки, что они будут её поставлять. Если их что-то не устраивает, временные факторы или ещё что-то, то мы же не можем насильно их заставить её продать.

Получается, что хотя прививка ставится просто на всякий случай, но, тем не менее, из-за законов рынка под возможную угрозу поставлено здоровье ребёнка.