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«Так сложились обстоятельства». В женской консультации Нижнего Тагила закончилась вакцина, необходимая для профилактики резус-конфликта
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«Так сложились обстоятельства». В женской консультации Нижнего Тагила закончилась вакцина, необходимая для профилактики резус-конфликта

9 февраля 2016, 18:15ОбществоДенис Таратонов
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