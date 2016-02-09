Уралвагонзавод получил сертификаты и декларации качества своей продукции
9 февраля 2016, 14:45Общество
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Среди них 9 сертификатов качества новых изделий завода.
Сюжеты: Нижний Тагил
В прошлом году УВЗ получил декларации и сертификаты качества своей продукции. Всего завод имеет подтверждение на 144 изделия.
15 сертификатов и 7 деклараций, полученные УВЗ, доказывают соответствие наименовании изделий. Также еще 9 документов подтверждают качество новой продукции предприятия.
Требования безопасности были подтверждены у тележек грузовых вагонов, вагона-хоппера, тяговых хомутов автосцепок и т.д.
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