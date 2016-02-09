В Нижнем Тагиле два дома будут сданы в эксплуатацию по программе «Жилье для российской семьи»

Во второй половине 2016 года в микрорайоне «Муринские пруды» нашего города будут возведены два новых жилых дома. В них уже можно приобрести квартиры в рамках программы государственной поддержки «Жилье для российской семьи».

Для строительства зданий в Нижнем Тагиле была нанята компания «Строительное управление №5». Количество квартир, доступных для покупки, равно 457. Однокомнатных - 294, двухкомнатных – 143, а трехкомнатных - 20. Цена одного квадратного метра составит 32,5 тыс. рублей.

Также в целях реализации программы выделена земля для постройки зданий еще в двух микрорайонах города.: «Александровском» и квартале улиц Быкова – Станционный переулок – Высокогорская – Максима Горького.

В этом году по программе государственной поддержки будут построены 6 новых жилых домов на территории трех городов Свердловской области: Белоярском городском округе, Дегтярске и Нижнем Тагиле.