В Свердловской области детей-сирот освободят от оплаты за капремонт
9 февраля 2016, 18:00Общество
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Данное решение было сделано во время заседания Правительства.
Денис Паслер, председатель правительства области, заявил, что детям-сиротам больше не потребуется оплачивать капитальный ремонт. Также им не придется платить за топливо в домах без централизованного отопления.
Если ребенок-сирота продолжает свое обучение до 23 лет, то и в этом случае ему не требуется оплачивать выше перечисленные платежи.
Для реализации данной поддержки было выделены средства из бюджета области. Сумма составляет почти 140 миллионов рублей. Такие льготы получат больше 11 тысяч детей-сирот Свердловской области.
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