70-летний велосипедист требует 1 млн рублей от дорожников Екатеринбурга из-за ямы
Пенсионер из Екатеринбурга подал в суд на городское дорожно-эксплуатационное учреждение. Мужчина требует от «Октябрьского ДЭУ» 1 миллион рублей компенсации морального вреда из-за ДТП, произошедшего по вине дорожников.
70-летний екатеринбуржец еще в декабре 2014 года ехал в темное время суток по Сибирскому тракту. У здания 28а он попал в яму и потерял сознание. Мужчина уверяет, что мог умереть, если бы не прохожие, которые оказали ему помощь. В больнице пострадавшему диагностировали множественные переломы. В медучреждении ему пришлось провести долгое время. Впоследствии из-за переживаний у мужчины возникли проблемы с сердцем, госпитализация повторилась.
В итоге пострадавший екатеринбуржец посчитал, что имеет право потребовать от дорожников компенсации за причинённый ему вред.
Первым делом мужчина подал претензию в МБУ «Октябрьское ДЭУ», однако её отклонили. Следующим шагом стало обращение в суд. Первое заседание пройдёт 13 февраля, передаёт издание «Znak.com».
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