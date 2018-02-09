70-летний велосипедист требует 1 млн рублей от дорожников Екатеринбурга из-за ямы

70-летний екатеринбуржец еще в декабре 2014 года ехал в темное время суток по Сибирскому тракту. У здания 28а он попал в яму и потерял сознание. Мужчина уверяет, что мог умереть, если бы не прохожие, которые оказали ему помощь. В больнице пострадавшему диагностировали множественные переломы. В медучреждении ему пришлось провести долгое время. Впоследствии из-за переживаний у мужчины возникли проблемы с сердцем, госпитализация повторилась.