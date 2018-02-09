Более 6 тыс. жителей Нижнего Тагила проголосовали за объекты благоустройства
9 февраля, 23:35Общество
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Прием предложений по благоустройству общественных территорий в Свердловской области продлён по просьбе жителей до 11 февраля.
Сюжеты: Нижний Тагил
Голосования по благоустройству общественных территорий на Среднем Урале должно было завершиться 9 февраля.
Но жители территории оказались настолько активными, что обратились в местные органы власти с просьбой продлить приём предложений ещё на 2 дня. Таким образом, голосование закончится в воскресенье, 12 февраля.
В Нижнем Тагиле за объекты благоустройства уже проголосовали 6 тыс. человек, сообщает пресс-служба Администрации города. Всего на выбор тагильчанам даны 10 объектов, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте города.
Итоги голосования будут подведены 18 марта. Объекты, набравшие больше всего голосов, войдут в госпрограмму по формированию комфортной городской среды.
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