Более 6 тыс. жителей Нижнего Тагила проголосовали за объекты благоустройства

Голосования по благоустройству общественных территорий на Среднем Урале должно было завершиться 9 февраля.

Но жители территории оказались настолько активными, что обратились в местные органы власти с просьбой продлить приём предложений ещё на 2 дня. Таким образом, голосование закончится в воскресенье, 12 февраля.

В Нижнем Тагиле за объекты благоустройства уже проголосовали 6 тыс. человек, сообщает пресс-служба Администрации города. Всего на выбор тагильчанам даны 10 объектов, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте города.

Итоги голосования будут подведены 18 марта. Объекты, набравшие больше всего голосов, войдут в госпрограмму по формированию комфортной городской среды.