Более 750 граммов наркотиков обнаружено в заведениях «Додо-пицца» в Москве

Согласно подтверждённой информации, в ноябре 2017 года в туалете одной из пиццерий в проезде Дежнева работники заведения обнаружили полукилограммовый свёрток с подозрительным веществом, пишет «ТАСС». Экспертиза показала, что это производная Н-метилэфедрона.

Еще один сверток с 200 граммами синтетических наркотиков был найден в этой же пиццерии в январе сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

После случившегося в полицию поступило заявление о том, что Овчинников и владелец франчайзи, вероятно, занимаются распространением запрещенных веществ. Предположительно, свертки доставляются из Латинской Америки, уверен составитель заявления - Пронина Е.В.

Это все кажется фантастикой? Латинская Америка? Пиццерии заграницей для прикрытия? Я слушал все это и хотелось себя ущипнуть, чтобы поверить в реальность происходящего. Мне кажется, самому следователю, молодой красивой девушке, было неловко от всего этого написал Фёдор в соцсетях.

Накануне, 7 февраля, Овчинникова вызвали на допрос в качестве свидетеля. Позже бизнесмен сообщил о неэтичном отношении к нему в отделе полиции. В главном управлении ведомства обещали проверить эту информацию.

«Закладку» обнаружили сотрудники пиццерии, а владелец пиццерии вызвал полицию. Юридически я не имел отношения к этой пиццерии, так как она принадлежала и управлялась нашим партнером-франчайзи. Так как я не знал ни дела, по которому меня вызывали, ни человека, представившегося следователем, я попросил выслать повестку в письменном виде, на что звонивший пообещал доставить меня на допрос с помощью полиции, если я не отреагирую. После этого мы решили работать с адвокатом, вместе с которым мы сегодня были на допросе в Южном Медведково.

Фёдор Овчинников заявил, что будет публично освещать ход этого дела. Добавим, что несколько заведений «Додо-пицца» есть и в Нижнем Тагиле.