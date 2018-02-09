Директор предприятия в Кушве задолжал рабочим 14 млн 867 тыс. рублей

С февраля по апрель 2017 года директор промышленного предприятия в Кушве не выплачивал сотрудникам заработной платы. В результате 443 работника не получили в общей сумме 14 млн 867 тыс. рублей, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

После привлечения к уголовной ответственности подозреваемый быстро нашёл денежные средства и пока шло расследование полностью рассчитался с сотрудниками по зарплате.

Поскольку ущерб был возмещён, а к ответственности за данное преступление подозреваемый привлекался впервые, то следователи СКР вынесли постановление о прекращении уголовного дела против руководителя предприятия и назначении ему судебного штрафа.

Суд, рассмотрев материалы дела и приняв во внимание тяжесть преступления, назначил штраф в размере 50 тыс. рублей.

К 1 января задолженность свердловских предприятий перед работниками выросла в 7 раз и составила 20 млн. 643 тыс. рублей.