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Картина подлинная: сотрудник УрФУ раскрыл исследование для тагильского музея (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Картина подлинная: сотрудник УрФУ раскрыл исследование для тагильского музея (ФОТО)

9 февраля, 18:10ОбществоЛев Истомин
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