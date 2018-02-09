Картина подлинная: сотрудник УрФУ раскрыл исследование для тагильского музея (ФОТО)

Одной из региональных изданий после общения с научным сотрудником написано, что портрет Александра I, выставленный в Музее изобразительных искусств Нижнего Тагила, является подделкой. На самом деле на холсте изображен офицер, которому позже была пририсована голова императора.

Это обман. Я позвонила руководителю лаборатории. У нас был заключен договор, что все публикации и публичные выступления делаются только с нашего разрешения. Денис Ильичев у нас такого разрешения не брал рассказывает директор нижнетагильского Музея ИЗО Марина Агеева.

По словам руководителя государственного учреждения, специалист лаборатории рассказал о случаях, когда специалисты при помощи рентгена видят авторские правки, корректировки художников. Эти правки, по словам Агеевой, являются жизнью произведения, которое вовсе не является подделкой.

Журналисты хотят «жареных» фактов. Но специалист не говорил о подделке. Надо будет с этим разобраться говорит директор музея.

В качестве примера специалист привела историю с «Женским портретом» кисти Владимира Боровиковского, созданный в первой четверти XIX столетия и ныне хранящийся в музее Нижнего Тагила.

Когда картина реставрировалась, специалисты увидели, что изображенная на ней дама была в декольтированном платье. А сегодня она в черном платье, на плечи накинут платок, а на голове – чепчик. Видимо, дама была молода и красива, но потом, вероятнее всего, она вышла замуж. Супруг был недоволен тем, что его жена изображена с голыми плечами и пара попросила автора картины дорисовать ее. Та же история и с портретом императора говорит директора Музея ИЗО.

В пресс-службе УрФУ оперативно получить комментарий не удалось. Сотрудник университета Денис Ильичев от комментария отказался, сославшись на то, что вся информация по этому вопросу будет предоставлена журналистам в ближайшее время на пресс-конференции.