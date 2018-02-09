Корейские рестораны на время Олимпиады не отказались от блюд из собачатины

Правительство Южной Кореи пообещало выплатить компенсацию ресторанам, которые уберут из своего меню блюда из собачатины. Несмотря на просьбы властей оградить туристов от блюд национальной кухни Кореи, лишь 2 ресторана из 12 решили «почистить» список своих деликатесов.

Оргкомитет Олимпиады-2018 раннее выразил беспокойство по поводу национальной кухни Кореи. На подготовку к Олимпийским играм было затрачено несколько миллионов долларов, направленных в том числе на перевод названий и меню ресторанов на иностранные языки. Как пишет Life.ru, Правительству Кореи было рекомендовано убрать из меню ресторанов блюда из собачьего мяса.