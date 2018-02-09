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«Нет денег на отправку»: житель Нижнего Тагила 4 месяца ждет паспорт из Владивостока
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Нет денег на отправку»: житель Нижнего Тагила 4 месяца ждет паспорт из Владивостока

9 февраля, 18:25ОбществоИрина Анисимова
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