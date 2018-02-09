«Нет денег на отправку»: житель Нижнего Тагила 4 месяца ждет паспорт из Владивостока

Возможной причиной отсутствия паспорта, который в связи с утерей должен прибыть по запросу из Приморья, может быть отсутствие средств на оплату пересылки.

Напомним, житель Нижнего Тагила потерял паспорт, когда возвращался из Владивостока после службы в армии. В родной город он прибыл с временным удостоверением личности и обратился в УФМС. Сотрудниками был сделан запрос в Приморский край. Сейчас временное удостоверение личности просрочено, а паспорта все нет.

В УФМС Ленинского района пояснили, что от отправляющей стороны были предприняты все меры реагирования по обращению тагильчанина.

Сроки ответа на запросы зависят от региона, куда он отправлен. Получается, мы запросы отправили, а всего их было 2. Они отправлены у нас во Владивосток.

С нашей стороны здесь было сделано абсолютно все.

Паспорт у него уже готов. У нас есть всероссийская база, где мы видим, что паспорт стоит «на выдаче». То есть нам надо, чтобы из Владивостока его сюда выслали, его вышлют, он здесь его получит. И мы в Приморский край возвращаем подтверждающие получение документы.

Так как паспорт уже готов, мы не можем выдать временное удостоверение личности взамен просроченного. И вообще, это удостоверение выдается на время оформления паспорта. Раз паспорт уже готов, здесь мы, к сожалению, уже ничего не сможем сделать. Мы и человека понимаем, но закон нарушать не можем, -- пояснила Екатерина Рыжкова, начальник отдела УФМС по Ленинскому району Нижнего Тагила.

Начальник отдела также рассказала о возможных причинах длительного ожидания документа. Одна из них - отсутствие денежных средств на пересылку.

Может быть так, что у Владивостока нет денег, как и любого края не бывает денег, потому что эти паспорта отправляются к нам «Спецсвязью». У МВД заключен договор с организацией «Спецсвязь». И если у МВД денег нет, то и прислать никто ничего не может, потому что «Спецсвязи» не оплатили за услугу. Бесплатно они не работают. У нас были случаи, когда мы отправляли запрос в ЯНАО. Мы им дозвонились, а они нам сказали: «у нас нет денег на услуги «Спецсвязи» и выслать паспорт мы не можем». Может быть, что в Приморском крае точно такая же обстановка. Нет денег, и не могут выслать сообщила начальник отдела УФМС.

О том, был ли вообще получен запрос во Владивостоке, информация в УФМС Нижнего Тагила отсутствует.

У нас нет информации, получали ли наши запросы во Владивостоке. Потому что мы отправляем не заказными, а простыми письмами. У нас есть только наши запросы, есть реестры почтовых отправлений, исходящие журналы пояснили в УФМС.

Для того, чтобы прояснить ситуацию с длительным ожиданием паспорта жителем Нижнего Тагила, в УФМС предпримут попытки связаться с коллегами в Приморском крае и узнать о причинах задержки.

Будем пытаться звонить в Приморский край, может быть даже в головное управление, разбираться, когда они нам пришлют этот паспорт. Дозвониться не всегда получается из-за разницы во времени с Владивостоком сообщила Екатерина Рыжкова.