Незнакомая женщина пыталась отобрать маленькую девочку у отца в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел в пятницу во второй половине дня на улице Дружинина. Мужчина забрал свою дочь, которой всего 2,5 года, из детского сада.

Перейдя через дорогу, отец повел дочь кататься на горке в ближайший двор. В это время к ним подошла незнакомая женщина. На вид она моложе тридцати лет.

Они пошли на горку, она к нему подошла и говорит: «Это же не твой ребенок, отдай его мне быстро». Он ее, конечно, послал рассказывает мать девочки Анна.

После этого женщина отошла на небольшое расстояние и продолжила приставать к малышу и мужчине.

Я все равно отберу у тебя ребенка! -- вспоминает слова женщины собеседник TagilCity.ru.

Поняв, что на ее просьбы не реагируют, женщина ретировалась. Мужчина с испуганным ребенком пошел домой. По словам отца ребенка, с собой у молодой женщины был небольшой рюкзак.

Редакция TagilCity.ru направит запрос в полицию для проведения проверки. Также информация об инциденте передана в детский сад, который посещает ребенок.