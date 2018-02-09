Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Незнакомая женщина пыталась отобрать маленькую девочку у отца в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Незнакомая женщина пыталась отобрать маленькую девочку у отца в Нижнем Тагиле

9 февраля, 21:20ОбществоЛев Истомин
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»