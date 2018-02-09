Российские и зарубежные учёные собрались на форуме в Нижнем Тагиле

8 февраля на базе Нижнетагильского технологического института начал работу форум «Дни науки-2018», приуроченный к профессиональному празднику российских учёных и посвященный памяти директора института Евгения Зудова.

Около 150 учёных из России, Казахстана и Белоруссии собрались на этом мероприятии, чтобы обсудить опыт и перспективы развития мировой науки.

Помимо пленарного заседания и работы по секциям участники проведут мастер-классы для старшеклассников нижнетагильских школ. Учащиеся смогут проявить себя на встрече специалистов из разных областей разработки программного обеспечения для «Интернета вещей».

Члены академического сообщества Свердловской области и представители крупных промышленных предприятий Урала смогут принять участие в первом заседаний Совета по стратегическому развитию НТИ.

Также в рамках форума в Нижнем Тагиле проводится XIV международная научно-техническая конференция «Наука-Образование-Производство: опыт и перспективы развития», сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.