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Свердловские медики получат денежные выплаты за работу в сельской местности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловские медики получат денежные выплаты за работу в сельской местности

9 февраля, 13:20Общество
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