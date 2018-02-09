Свердловские медики получат денежные выплаты за работу в сельской местности
9 февраля, 13:20Общество
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В рамках проекта «Сельский миллион», предусматривающего разовые выплаты в размере 500 тыс. рублей фельдшерам и 1 млн рублей врачам, на сельские территории планируют привлечь около 350 медиков. Соответствующее заявление сделал глава регионального Минздрава Андрей Цветков.
253 врача и более 80 фельдшеров — столько специалистов необходимо для работы в сельской местности. Цветков заявил, что одной из главных проблем остается подготовка высококлассных специалистов первичного звена. К ним относятся участковые педиатры и терапевты, неврологи, эндокринологи и офтальмологи, пишет «НаканунеRu».
Это основные специальности, которые мы должны «сформатировать» с медуниверситетом, когда он проводит подготовку в ординатуре. На следующей неделе мы встретимся с ректором университета [Ольгой Ковтун], чтобы посмотреть, как мы совместно готовим специалистов. А дерматологов, косметологов и стоматологов у нас много заявил министр.
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