Свердловские медики получат денежные выплаты за работу в сельской местности

253 врача и более 80 фельдшеров — столько специалистов необходимо для работы в сельской местности. Цветков заявил, что одной из главных проблем остается подготовка высококлассных специалистов первичного звена. К ним относятся участковые педиатры и терапевты, неврологи, эндокринологи и офтальмологи, пишет «НаканунеRu» .

Это основные специальности, которые мы должны «сформатировать» с медуниверситетом, когда он проводит подготовку в ординатуре. На следующей неделе мы встретимся с ректором университета [Ольгой Ковтун], чтобы посмотреть, как мы совместно готовим специалистов. А дерматологов, косметологов и стоматологов у нас много заявил министр.