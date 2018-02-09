Травля крыс состоится в марте в Дзержинском районе Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Крыс стали снова замечать в домах Алтайского микрорайона. Напомним, из-за массовых жалоб жителей Дзержинского района в сентябре была проведена масштабная дератизация в жилых зданиях, предприятиях торговли и общественного питания.

В феврале от горожан снова начали поступать жалобы в управляющие компании на нашествие крыс в Алтайском микрорайоне.

Сегодня прозвучал вопрос, что в Дзержинском районе опять появились крысы в одном микрорайоне. Возможно, это связано с потеплением сообщили в администрации города.

Главам районов мэрия поручила отработать с управляющими компаниями проблему необходимости проведения дератизации в жилых домах и подвальных помещениях учреждений.

Действительно, сейчас дали команду, чтобы все главы районов и руководители учреждений еще раз посмотрели как с этим обстоят дела и заключили договора с Роспотребнадзором на внеплановую дератизацию сообщил заместитель Главы города по социальной политике Валерий Суров.

Отметим, что дератизация некоторых домов в Алтайском микрорайоне была две недели назад. Как сообщают представители администрации Дзержинского района, травля грызунов является обязанностью управляющих компаний. Накануне специалисты управляющей компании выборочно провели дератизацию. Но крысы через некоторое время возвращаются обратно в дома.

По предварительным данным, внеплановая травля грызунов пройдет в марте, как только наступит оттепель.

Как только начнется оттепель, мы должны будем по внеплановой дератизации провести обработку подвалов, теплокамер и прочих помещений. Эту работу выполнять будем во второй половине марта. На сегодняшний день главы районов должны будут отработать с управляющими компаниями проблему необходимости проведения дератизации в жилых домах и подвальных помещениях учреждений поделился планами Валерий Суров.

Видео: Тагил-ТВ, 9 февраля, 2018 г.